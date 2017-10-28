Из-за секс-скандала с британской атомной подлоки уволили 10% экипажа

Лондон, , 09:36 — REGNUM На британском атомном подводном флоте произошел очередной секс-скандал. Об этом сегодня, 28 октября, пишет Daily Mail.

Сообщается, что с британской атомной подводной лодки HMS Vigilant, на которой произошел секс-скандал, уволили девять моряков-подводников после положительных результатов теста на наркотики.

Уточняется, что в крови военнослужащих-подводников были обнаружены следы кокаина. Также ряд членов экипажа подозреваются в организации вечеринок с наркотиками. Одного из моряков подозревают в занятии сексом с проституткой в бассейне.

Кроме рядовых моряков уволены двое офицером, которые также подозреваются в интимной связи.

Также ещё один военнослужащий, несший службу на HMS Vigilant, предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей девушке.

По данным издания, атомную подлодку в общей сложности покидает около 105 экипажа в связи с «самым крупным секс-скандалом» в истории британских королевских ВМС.

Напомним, ранее от своих должностей были отстранены капитан HMS Vigilant Стюарт Армстронг и офицер по инженерно-техническому обеспечению Ребекка Эдвардс за неуставные отношения.

Уточняется, что бурные неуставные отношения начались между подводниками во время выполнения миссии по ядерному сдерживанию в северной части Атлантического океана. О скандале стало известно, когда субмарина направлялась в США за баллистическими ракетами Trident.

На беду британских королевских ВМС женщины получили право служить на британских субмаринах в 2011 году. Первая представительница слабого пола прошла курс подготовки офицера-подводника в 2013 году.