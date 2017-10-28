Праздник двух девяток в КНР: В Шанхае более 2 тыс. вековых долгожителей

Шанхай, Китай, , 07:27 — REGNUM Шанхай огласил список городских долгожителей, а также супружеских пар в рамках Праздника двойной девятки, который выпал на 28 октября, сообщает агентство «Синьхуа».

Старейшими жителями Шанхая являются 110-летняя женщина и 108-летний мужчина. Кроме того, в городе проживает три супружеские пары, чей возраст перевалил за век.

Многие из долгожителей поделились секретом своего долголетия, в который входит хорошая еда, любовь и семья.

В Шанхае проживает более 2 тыс. столетних жителей и 27 тыс. человек возрастом от 95 до 100 лет. В 1953 году в городе проживал всего один столетний житель.

Население Шанхая стареет со временем. В 2016 году из общей численности населения города более 4,58 млн человек старше 60 лет, что составляет 31,6% населения.

Средняя продолжительность жизни в Шанхае достигла в 2016 году 83,18 лет.

Праздник двойной девятки выпадает на девятый день девятого лунного месяца и является днем почитания предков в Китае.

Согласно древнему китайском философу И Цзину, число девять обладает огромной силой Ян, что таит огромную опасность, для преодоления которого и обретения долголетия, необходимо девятого числа девятого лунного месяца пить хризантемовое вино на высокой горе. С 1966 года на Тайване праздник именуется как «День пожилых людей».