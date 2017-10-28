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Обама станет членом жюри присяжных в суде

Общество

Бывший президент не стал брать самоотвод

Обама станет членом жюри присяжных в суде
Marc Nozell
Барак Обама

Чикаго, США, 28 октября 2017, 07:18 — REGNUM  44-й президент Соединённых Штатом Америки Барак Хуссейн Обама в ноябре 2017 года станет присяжным в жюри суда округа Кук в штате Иллинойс. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает NBC.

Как заявил главный судья округа Кук Тимоти Эванс, Обаме было выслано уведомление о том, что он был выбран в качестве члена жюри присяжных и бывший президент согласился исполнить свой долг.

Других подробностей дела, в разбирательстве которого будет участвовать Обама, судья Эванс не уточнил. Он лишь отметил, что бывший президент приступит к выполнению своих обязанностей в ноябре.

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