Ледяной туман «сковал» пассажиров аэропорта города Урумчи в Китае

Урумчи, Китай, , 07:03 — REGNUM Ледяной туман оставил более 5 тыс. пассажиров заложниками в аэропорту Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает 27 октября агентство «Синьхуа».

Ледяной туман, состоящий из капель очень холодной воды, которые примерзают к поверхностям при контакте, стал причиной остановки штатной работы аэропорта города Урумчи.

К обеду 27 октября порядка 77 вылетающих рейсов из Международного аэропорта Диуопу города Урумчи были отложено в связи с экстремальными погодными условиями. Еше девять входящих рейсов были перенаправлены в аэропорты других городов Синьцзяна и соседней провинции Ганьсу.

Видимость в аэропорту упала ниже минимально допустимого уровня, что не позволило самолетам производить взлет.

С 26 октября в Урумчи ожидались проливные дожди при резком понижении температур. Власти аэропорта активировали чрезвычайный режим работы, чтобы справиться с ситуацией.

Напомним, что ранее густой туман стал причиной продления оранжевого уровня погодной опасности с Пекине. 20 октября видимость в китайской столице упала до 150−200 метров, в связи с чем были закрыты некоторые автомобильные магистрали, связывающие Пекин с городами северных провинций страны.

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