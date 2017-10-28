В Китае за шесть лет резко сократилась детская преступность

Пекин, , 06:51 — REGNUM Уровень детской преступности сократился в Китае одновременно с сокращением числа учеников, бросающих начальную и среднюю школу, сообщает 27 октября агентство «Синьхуа».

В 2016 году число преступлений, совершенных несовершеннолетними в Китае составило 35 743, что на 47,6% ниже, чем в 2010 году, сообщает Государственное бюро статистики КНР.

Из общего числа преступников в 2016 году лишь 2,9% не достигли возраста 18 лет, что на 3,8% ниже, чем шесть лет назад.

С точки зрения образования, в 2016 году лишь 6,6% детей бросили школу, что на 8,9% ниже, чем в 2010 году.

Китай предоставляет девятилетнее бесплатное обязательное образование, из которого шесть лет — начальное образование и три года — младшее школьное образование. Власти страны намерены сократить число учеников, которые бросили обучение до менее чем 5% от общего числа учащихся к 2020 году.

Общий показатель охвата учащихся старших классов средней школы достиг 87,5% в 2016 году в сравнении с 82,5% в 2010 году.

Кроме того, к концу 2016 года, в Китае насчитывалось порядка 460 тыс. сирот, что на 42 тыс. меньше, чем в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай в 2016 году на 7,64% увеличил расходы на образование в сравнении с 2015 годом.

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