Бывшему китайскому телеведущему грозит тюрьма за нетрезвое вождение

Пекин, , 05:20 — REGNUM Бывший китайский телеведущий Лан Юнчунь задержан по подозрению в нетрезвой езде, сообщает 27 октября агентство «Синьхуа».

По информации полиции Пекина, Лан 5 октября 2017 года в 22:40 по местному времени попал на своем автомобиле SUV в ДТП на одном из перекрестков в районе Чаоян.

Медицинское освидетельствование, проведённое полицией с использованием алкотестера выявило содержание алкоголя в крови Лана на уровне 207,9 мг/100 мл.

Лан был задержан полицией Пекина 6 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

Ранее Ла Юнчунь был телеведущим вечерних новостей на телеканале CCTV, однако, в 2015 году покинул место работы.

Напомним, что езда в нетрезвом виде карается уголовным законодательством, если содержание алкоголя в крови превышает 80 мг на 100 мл. В данном случае действует статья 133 УК КНР, которая подразумевает арест до 6 месяцев и денежный штраф.

Отягчающим обстоятельством является вождение автомобиля при концентрации алкоголя в крови в 200 мг на 100 мл. Сопротивление стражам правопорядка при этом, карается тюремным сроком до трех лет.