Аскеза в миру: Компартия Китая запретила изысканность в госучреждениях

Пекин, , 04:23 — REGNUM Китай продолжит принимать жесткие меры по отношению к строительным проектам со стороны Правительства служб Компартии, начиная с 1 декабря 2017 года, сообщает 27 октября агентство «Синьхуа».

Новые правила были опубликованы в пятницу в рамках декрета Госсовета КНР, подписанного премьером Ли Кэцяном.

Жесткие меры контроля коснутся строительства, расширения, обновления и закупки залов и зданий партийными и правительственными службами, а также организациями, финансируемыми из центрального бюджета.

Строительство мест для приёма, которые предлагают услуги размещения и конференц-залов будет запрещено, в то время, как офисные здания должны будут быть построены только в рамках, описанных в законе.

Китай также ужесточит процедуры одобрения и финансирования строительства новых офисных зданий. Обслуживание офисных зданий также должно соответствовать жестких процедурам и стандартам, в том время, как изысканные украшения и отделка теперь запрещены.

Всё незаконное строительство зданий будет прекращено, а все причастные будут наказаны.

Напомним, что новые правила являются частью программы из восьми пунктов по контролю за соответствием членов КПК партийной дисциплине и нормам поведения, которая была принята в декабре 2012 года.

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