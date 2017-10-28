Валентина Терешкова получила медаль ЮНЕСКО за исследование космоса

Париж, , 00:00 — REGNUM Депутат Государственной думы России, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова получила медаль Специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) за достижение в науке о космосе. Награждение состоялось сегодня, 27 октября, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

«Это событие открывает новую программу ЮНЕСКО, призванную поддержать развитие космических наук», — сказала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

По слова гендиректора ЮНЕСКО, она особенно рада поздравить Валентину Терешкову, которая стала первой в мире женщиной-космонавтом и доказала что для отважного человека нет никаких преград.

«Ваше имя навсегда вписано в историю ЮНЕСКО», — подчеркнула Бокова.

Терешкова, в свою очередь, отметила, что для неё большая честь получить награду столь авторитетной организации, как ЮНЕСКО, которая всегда старалась объединить мировое сообщество.

«Из космоса мы, космонавты, видели, насколько прекрасна и одновременно мала наша планета. Все мы должны ее беречь», — сказала Терешкова.

Она также подчеркнула, что в современном мире космос должен стать ареной мирного сотрудничества.