Музыкант Сергей Шнуров подарил пенсионерке из Брянска деньги на квартиру

Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров подарил 500 тысяч рублей пенсионерке из Брянской области, чтобы она смогла переехать из неотапливаемой конюшни, построенной в конце XIX века в нормальную квартиру. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает «Брянск Today».

История Нины Макеевой стала известна всей стране после того, как она приняла участие в передаче «Мужское/женское» на Первом канале. Выяснилось, что 79-летняя пенсионерка последние 30 лет проживает в здании конюшни постройки XIX века в поселке Лопандино Брянской области. Конюшня разваливается и не имеет отопления.

Местные власти цинично заявляли, что не могут переселить Макееву в нормальные человеческие условия, так как юридически бывшей конюшни якобы не существует. Однако это не мешает ежемесячно выписывать Макеевой квитанции на оплату ЖКХ. В качестве альтернативы местные власти предлагали пенсионерке переселиться в здание бывшей школы, которое также разваливается. Недавно ситуацией в Лопандино заинтересовался Следственный комитет.

После того, как о положении Макеевой узнала вся страна, некий меценат анонимно перечислил пенсионерке полмиллиона рублей. По данным издания, это был Сергей Шнуров. На данный момент известно, что пенсионерка уже приобрела двухкомнатную квартиру в Комаричском районе.