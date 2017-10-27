Олег Михайлов, , 22:47 — REGNUM

Все находящиеся в продаже в Литве книги писательницы Руты Ванагайте будут не просто изъяты, но и утилизированы. Об этом 27 октября на своей страничке в социальной сети Facebook написала сама Ванагайте.

«Все мои книги будут уничтожены. Утилизированы. Сообщило издательство», — написала писательница. Скандал, напомним, вызвало высказывание Ванагайте о предводителе послевоенных литовских партизан, так называемых лесных братьев, Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе. Ванагайте поставила под сомнение его героический образ заявив, что в архиве нашла документы о его сотрудничестве с КГБ СССР и даче показаний на своих соратников, которых в итоге арестовали. Поводом стало то, что парламент Литвы рассматривает возможность объявить в Литве 2018 год годом Раманаускаса-Ванагаса.

Писательницу сразу же обвинили во лжи и, не дожидаясь обещанных доказательств, начали травить. В первую очередь, «профессиональные патриоты». Издательство Alma littera, которое и выпускало все книги Ванагайте в середине дня, 27 октября, заявило, что разрывает все отношения с Ванагайте, а её книги будут изъяты из продажи. Позже аналогичное заявление сделали представители самой крупной литовской торговой сети Maxima.

«Вот мы и с нашей демократией. Среди самых продаваемых книг за последние пять лет мои — об уходе за пожилыми людьми. Книга для женщин, которым за 50. Книга о Холокосте. И последняя, которая была запущена вчера вечером. Моя автобиография. Это такая демократия в Литве после 27 лет независимости», — написала уже по-английски на своей странице в Facebook Ванагайте, чем привела в ужас своих англоязычных подписчиков, но спровоцировав армию «профессиональных патриотов», которые заполнили комментарии высказываниями, что, мол, всё правильно, так тебе и надо!

Итак, давайте разбираться, что произошло. ИА REGNUM предсказывал травлю писательницы ещё перед всеми этими событиями. Простить высказывание о «национальном герое», на котором во многом держится сегодняшняя мифология Литвы, было просто невозможно. Но такая реакция: изъятие всех книг, разрыв всех отношений, и, наконец, утилизация. И всё за один день. Молниеносно. Только ли в этом причина?

Нет! Литовская цензура не стала в этот раз даже искать ширму (сразу скажем: да — цензура, это не реакция частного издательства с оскорблёнными чувствами, Alma littera получает значительные государственные дотации и это открытые данные). Моментальное уничтожение за один день автора, который вчера был самым продаваемым в Литве, а сегодня — его книги утилизируют. Высказывание о вожаке партизан не является настоящей причиной. Это — для мира, для Брюсселя, для еще какой-то организации по защите прав и подобного.

На самом деле надо понимать, кем являлась Ванагайте после выхода книги «Наши». Как она сама признавалась, от неё отвернулась даже часть родственников. Конечно, если в книге приведены документы, как этнические литовцы убивали евреев ради их золотых зубов. Да, вырывали из трупов. Ради обуви, домашней утвари, ради удовольствия. Например, эпизод, где литовцы жалели патроны и еврейских младенцев и детей брали за ноги, и крошили их черепа с размахом о дерево. Это дерево в Литве стоит до сих пор. А этот эпизод уже из документального фильма израильтянина Цви Крицера «Последнее воскресенье августа», премьера которого только состоится в 2018 году, но режиссёр и продюсер успели сделать неофициальный показ в Литве в сентябре 2017 года. Ванагайте в нём выступила одним из экспертов и спикеров.

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И таких подробностей — объёмная, большая книга, которую сейчас изымают из продажи и утилизируют. Может, в этом настоящий мотив? В Литве два года ждали, как уничтожить Ванагайте за её правду о Холокосте. Но напрямую — никак нельзя. Израиль в международном плане Литву попросту изолирует. Вильнюс даже не почувствует, и не поймёт, а откуда эти сплошные неудачи?! Надо было ждать повода другого, чтобы заявить, что книга «Наши» тут не причём, мотивы — совсем другие. И такой повод наступил. Никчёмный. Ванагайте даже не успела представить документы, которые аргументируют её заявления о вожаке партизанов, но за её уничтожение сразу же взялись с азартом. С таким азартом, как когда-то истребляли евреев.

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