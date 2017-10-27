Губернатор Игорь Руденя пообещал восстановить главный храм Твери

Тверь, , 19:10 — REGNUM Спасо-Преображенский храм Твери, взорванный в 1937 году, планируется восстановить чуть более чем за год — основные работы планируется завершить к декабрю 2018 года. План-график работ рассмотрен на совещании, которое 27 октября провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В совещании приняли участие митрополит Тверской и Кашинский Виктор, члены регионального правительства, представители строительных организаций, духовенства, городской власти, руководство регионального благотворительного фонда «Собор».

"Вопрос воссоздания Спасо-Преображенского собора имеет огромное значение для духовно-нравственного развития нашего общества и всего региона. Активная работа по восстановлению храма должна стать не просто стройкой, а знаком преемственности поколений, сохранения традиций и ценностей», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Согласно плану-графику основных строительных работ, в следующем году планируется завершить кирпичную кладку стен, возведение монолитных сводов, обустройство кровли, строительство цокольного этажа колокольни. В график включены работы по монтажу окон и дверей собора, внутренней и внешней отделке, подключению к инженерным сетям, установке церковной утвари и иконостаса. При проведении строительных и отделочных работ будет использован опыт восстановления Зачатьевского ставропигиального женского монастыря города Москвы.

Завершение основных работ планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года.

Ожидается, что это событие станет не менее масштабным по охвату гостей и паломников, чем 350-летие обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского, которое отмечалось летом этого года.

Губернатор Игорь Руденя поручил к этой дате переиздать книги об истории собора и судьбе великого князя Михаила Тверского. Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость создания музейной экспозиции с сохранившейся церковной утварью собора.

Для решения этих и других задач Игорь Руденя поставил задачу обеспечить эффективную работу благотворительного фонда «Собор», который занимается восстановлением храма, создать оргкомитет по подготовке к 700-летию преставления Михаила Тверского.