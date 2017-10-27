В Удмуртии для этнографического диктанта откроют более 200 площадок

Ижевск, , 18:57 — REGNUM В Удмуртии накануне Дня народного единства пройдет «Большой этнографический диктант». Для участников акции на территории республики откроется 200 площадок, сообщает ИА REGNUM.

Диктант будет состоять из 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Единственным условием для участия в акции является знание русского языка и возраст с 15 лет. Кроме более 2 тыс. площадок, которые откроются в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии, каждый желающий сможет написать диктант на официальном сайте акции.

На территории региона площадки откроются в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге, Сарапуле, а также в муниципальных районах Удмуртии.

Отметим, акция будет проводиться уже во второй раз. Инициатором мероприятия в 2016 году выступило министерство национальной политики Удмуртии, в числе организаторов мероприятия — Федеральное агентство по делам национальностей, автономная некоммерческая организация «Ассамблея народов Удмуртии» при поддержке Института этнологии и антропологии Российской академии наук и Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов России», Ассоциация молодежных национально-культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе».

В прошлом году в Удмуртии этнографический диктант написали более 3 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году Большой этнографический диктант проходил в день народного единства. Очно в акции приняли участие около 35 тыс. человек и около 50 тыс. граждан написали диктант онлайн.

Самым молодым участником диктанта стала 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим — 80-летний мужчина из Мордовии.

При максимальной оценке в 100 баллов средний результат по стране составил 54 балла.