Атамбаев подписал распоряжение о питании дальнобойщиков

Бишкек, , 19:02 — REGNUM Президент Киргизии Алзамбек Атамбаев подписал распоряжение на выделение одного миллиона сомов ($14,5 тыс.) для организации питания водителей автомобильных перевозчиков, выполняющих международные перевозки и находящихся в очереди на границе между Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе президента Киргизии.

Отмечается, что распоряжение подписано с учетом приближающегося похолодания и ситуации на контрольно-пропускных пунктах (КПП) государственной границы.

Напомним, 24 октября киргизские СМИ сообщили, что на КПП «Ак-Тилек» возникла девятикилометровая пробка из 500 автомобилей, ждущих очереди на пересечение киргизско-казахской границы. Дальнобойщики отмечали, что машины стоят в очереди по шесть суток. В свою очередь, в казахские пограничники утверждали, что пропускают в среднем 130 автомобилей в сутки.

Ситуация с пропуском автомобилей через границу осложнилась 10 октября 2017 года, когда пограничники Казахстана стали с особой тщательностью осматривать грузы. Подобная ситуация сложилась и на границе Казахстана с Россией.

Пограничные службы Казахстана объясняли свои действия выборами президента в Киргизии, которые прошли 15 октября, после чего появился аргумент в пользу борьбы с терроризмом и контрабандой.

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В Киргизии действия властей Казахстана расценили как нарушения правил ЕврАзЭС и ВТО и отправили жалобу в соответствующие ведомства.

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