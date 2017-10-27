Глава поселения в Новгородской области совершил подлог

Великий Новгород, , 18:43 — REGNUM В отношении главы Пролетарского городского поселения Новгородского района Новгородской области возбуждено уголовное дело по подозрению в подлоге акта приемки выполненных работ при ремонте дорог, что повлекло завышенную оплату подрядчикам. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

На основании прокурорской проверки законности в сфере закупок товаров, работ и услуг Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело в отношении главы поселения.

Проверкой установлено, что в ноябре 2015 года глава городского поселения заключил муниципальный контракт с подрядной строительной организацией на сумму более 400 тыс. рублей на ремонт дороги улицы Южная в п. Пролетарский.

При выполнении работ подрядчик использовал материалы, не предусмотренные контрактами, и имеющие меньшую стоимость. При окончании ремонта чиновник не провел экспертизу качества работ.

Подозреваемый, зная о заниженной цене строительных материалов, внес в акт выполненных работ ложные сведения об исполнении контракта.

Отмечается, что выявлены аналогичные факты подлога при ремонте еще одной улицы на сумму около 1 млн рублей.