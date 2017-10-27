Осетины со всего мира собрались на съезд во Владикавказе

Владикавказ, , 18:04 — REGNUM В Северной Осетии проходит внеочередной IX съезд Международного общественного движения «Высший Совет осетин». На мероприятие, которое проводится во Дворце культуры Горского государственного аграрного университета во Владикавказе, съехались около 700 представителей осетинского народа из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, передает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.

Последний съезд осетинского народа, который проходил три года назад, собрал гораздо меньшее число делегатов. В ходе сегодняшнего заседания впервые за историю проведения подобных мероприятий все выступления участников проходили на родном осетинском языке. Тем, кто не владеет им, был предложен синхронный перевод через наушники. Многие делегаты съезда были в национальной одежде. Как сообщили ИА REGNUM, в осетинской черкеске прибыл на мероприятие и руководитель республики Вячеслав Битаров.

В течение двух дней делегаты съезда будут обсуждать вопросы сохранения осетинских традиций и культуры. Особо будет подниматься такая важная тема, как сохранение и развитие осетинского языка. Будет уделено внимание также взаимодействию осетинских диаспор.

Кроме того, на съезде выработают дальнейшую стратегию общественного движения «Высший совет Осетии» и выберут новый координационный совет организации, сообщил ее руководитель Руслан Кучиев. Ранее у жителей Северной Осетии возникали нарекания по поводу работы движения, мероприятия которого, по их мнению, были малоэффективны, заметил Кучиев, поэтому новому составу координационного совета нужно будет пересмотреть цели и формы работы.

Председатель организации поднял вопрос о взаимоотношении Северной Осетии и Южной. По его словам, «политики должны работать над вопросом воссоединения двух частей Осетии». Он также обратил внимание на политику грузинских властей в отношении осетин, проживающих в Трусовском ущелье и Кобской котловине. Запрет выходцам из этих ущелий посещать свои селения и отмечать национальные религиозные праздники Кучиев назвал преступлением против осетинского народа, пишет ИА «Рес»

В работе съезда принимают участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Делегация этой республики планирует инициировать проведение следующего съезда осетинского народа в 2018 году на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмой съезд осетинского народа состоялся 31 октября во Владикавказе. В его работе принимали участие более 450 делегатов, представлявших осетинские диаспоры в регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Председателем созданного 20 лет назад всеосетинского общественного движения был избран президент Горского государственного аграрного университета, профессор Борис Басаев. Руслана Кучиева избрали председателем Международного общественного движения «Высший совет осетин» в августе 2017 года.