Пневмония продлила каникулы в школах Великого Новгорода

Великий Новгород, , 17:24 — REGNUM Образовательный процесс в школах и гимназиях Великого Новгорода будет приостановлен дольше — до 9 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, такое постановление сегодня, 27 октября, подписал мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев на основании постановления регионального управления Роспотребнадзора о дополнительных противоэпидемических мерах.

Таким образом, школы и гимназии областного центра будут закрыты до 9 ноября. В них также отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия.

Напомним, в связи с заболеваемостью внебольничной пневмнонией занятия в городских школах приостановили с 21 октября. Медики заявили, что подъём заболеваемости — сезонный. Однако на третьей неделе месяца в областном центре сформировалось три групповых очага инфекции — в гимназиях «Исток» и №4, а также в школе №14. Чтобы не допустить роста заболеваемости, в школах был приостановлен образовательный процесс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в октябре внебольничной пневмонией в Новгородской области заболели 181 человек, около 140 из них были госпитализированы. В основном, это дети в возрасте до двух лет и школьники 7−14 лет.

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