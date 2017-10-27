В Москве появятся памятники Каримову и Маршаку

Москва, , 17:28 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника детскому писателю и поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади, недалеко от места, где жил поэт. Документ размещен 27 октября на сайте правительства Москвы.

Установку памятника писателю одобрили в феврале 2017 года на заседании столичной комиссии по монументальному искусству.

Памятник должен появиться до конца 2019 года. Финансирование установки памятника будет выполняться за счет НКО «Благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс».

Собянин также подписал распоряжение об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, который будет установлен в одноименном сквере по улице Большая Полянка. Памятник будет поставлен за счетсредств Республиканского благотворительного общественного фонда им. Ислама Каримова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятника Уильяму Шекспиру возле музея «Старый английский двор». Монумент установят до 31 декабря 2019 года.

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