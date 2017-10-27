Путин призвал уделять больше внимания семьям, усыновляющим детей

Москва, , 17:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал обращать большее внимание семьям, усыновляющим детей из детских домов. Об этом глава государства сказал 27 октября на встрече с заместителем председателя главы правительства Ольгой Голодец.

На встрече с президентом Голодецотчиталась о мерах по изменению работы детских домов, которые направлены на сокращение числа детей, содержащихся в них.

«Здорово, хороший процесс. И тенденция хорошая. Надо все-таки больше обращать внимания тогда на те семьи, которые берут к себе детей. Выстраивать их поддержку, заботу о них. С регионами надо поработать», — сказал Путин.

Голодец напомнила, что работа по сокращению числа детских домов была начата в 2012 году. Тогда в банке данных на усыновление было 119 тыс. детей. По словам замглавы правительства, на сегодняшний день число сирот сократилось до 51 тыс. 594 человек.

«Нам очень приятно, что гражданское общество стало помогать усыновлять», —сказалаГолодец.

По ее мнению, созданные государством механизмы по стимулированию усыновления детей «всецело разделяются другими приемными семьями».

Напомним, 10 октября 2017 года замруководителя отдела методического обеспечения главкаСК РФ Анастасия Подноскова на заседании Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка заявила, что высокий уровень социальной поддержки замещающих родителей служит приманкой для непорядочных людей, которые берут детей в семьи для личного обогащения. По ее словам, это не является поводом для отказа от механизма, но при передаче детей в семьи необходимо более тщательно подходить к вопросу соблюдения прав детей при оформлении возмездной опеки.

Отметим, что в настоящее время в России существует несколько форм устройства детей в семью. Последнее время широкое распространение получила возмездная опека, которая подразумевает значительные выплаты семьям, взявшим одного ребенка, от 5 до 58 тыс. рублей в месяц. Многие эксперты оценивают данную форму семейного устройства, как дискриминационную по отношению к родной семье или к усыновлению.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что зачастую возмездная опека становится источником личного обогащения, и должного надзора за детьми и воспитанием не происходит. Эксперты Следственного комитета России предлагают ввести меры по установлению истинных целей при усыновлении детей. В частности, предлагается проводить социально-психологическую диагностику кандидатов на опеку.

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