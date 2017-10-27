Дворкович исключил возможность перебоев с хлебом в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Министерство транспорта и другие федеральные ведомства приняли все необходимые меры для того, что Санкт-Петербург не испытывал проблем с поставкой в город зерна для нужд хлебопекарной промышленности. Об этом сообщил журналистам 27 октября вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Могу заверить, что никаких перебоев с поставками хлеба в магазины (Санкт-Петербурга) не будет. Это исключено», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Напомним, 24 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил Дворковичу письмо, в котором высказал опасение в связи с тем, что, в связи с активным экспортом зерна из России, из-за нехватки железнодорожных вагонов предприятия пищевой промышленности Петербурга могут столкнуться с дефицитом зерна, что приведет к росту цен и дефициту хлеба.

«Письмо действительно было, и мы приняли оперативные меры, — сказал сегодня вице-премьер Дворкович. — Минтранс собрал перевозчиков и компании, которые направляют грузы на рынки отдельных регионов на мукомольные предприятия. По нашим сведениям, поставки идут достаточно ритмично сейчас».

Он также сообщил, что дал указание учреждениям Россельхознадзора, которые выдают сертификаты поставляемой продукции, работать семь дней в неделю, чтобы вовремя оформлять необходимые документы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Смольном заявили, что Санкт-Петербургу не грозит дефицит хлеба, в городе имеются существенные запасы зерна для обеспечения нужд хлебопекарной промышленности. Определенные проблемы с логистикой имеются, но они решаются.

На федеральном уровне принято решение оказать содействие в скорейшей организации поставок вагонов для перевозки закупленного зерна в Санкт-Петербург, подчеркнули в Смольном.

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