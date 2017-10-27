ОНФ попросил глав регионов взять на контроль формирование «зеленых щитов»

Москва, , 16:48 — REGNUM Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев сообщил, что процесс формирования «зеленых щитов» начат уже в 85 регионах.

«Несмотря на то, что практически во всех регионах механизм создания лесопарковых зеленых поясов запушен, процесс затягивается. С 1 января 2017 года федеральный закон о «зеленом щите» начал действовать на территории всей страны, но ни в одном из регионов за это время так и не возник ни один лесопарковый пояс», — отметил Владимир Гутенев.

По его словам, после того как к процессу формирования лесопарковых зеленых поясов активно подключились региональные отделения ОНФ, этот процесс удалось форсировать, но нерешенные вопросы по-прежнему остаются.

«Сейчас уже в 17 регионах рассмотрены ходатайства в региональных общественных палатах и направлены обращения в адрес законодательных собраний субъектов, в 53 регионах ходатайства рассмотрены в региональных общественных палатах. При этом настораживает, что в ряде регионов, как например в Омской области, региональное законодательство более года с момента подписания федерального закона не приведено в соответствие с ним, что не дает формальной возможности для создания «зеленого щита» в этом регионе», — подчеркнул Владимир Гутенев.

По данным ОНФ, в 11 регионах ходатайства о создании «зеленых щитов» были отклонены региональными общественными палатами и законодательными собраниями, а в четырех регионах постановления о создании «зеленых щитов» уже приняты. Вместе с тем, такие законодательные акты в Смоленской и в Воронежской областях вызывают у экспертов ОНФ вопросы.

Читайте ранее на эту тему: ОНФ внес в Госдуму РФ поправки, усиливающие правовой режим «Зеленого щита»; ОНФ: во всех 85 регионах начат процесс создания «зеленых щитов»

Представители Народного фронта обратились к главам регионов с просьбой поддержать инициативы общественников по формированию «зеленых щитов» и взять на контроль данный процесс, поскольку необходимость создания лесопаркового пояса обусловлена в первую очередь реализацией конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.

«Мы очень рассчитываем, что обращения не останутся без внимания, поскольку информация о формировании лесопарковых зелёных поясов в регионах планируется к включению в итоговый доклад, который в конце года эксперты Народного Фронта представят президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину», — резюмировал Владимир Гутенев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесопарковый зелёный пояс («Зеленый щит») — это единая экологически эффективная зона, которая может быть создана через установление особого природоохранного режима на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах, разработанный и инициированный Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, был принят Госдумой и с 1 января 2017 году начал действовать на территории всей России.

Читайте ранее: Вокруг Ярославля создадут зеленый пояс; Вокруг Кемерово создадут «зелёный щит»