РАМТ не станет назначать директора взамен арестованной Апфельбаум

Москва, , 16:29 — REGNUM Российский академический молодёжный театр (РАМТ) не будет искать замену директору Софье Апфельбаум, помещённой под домашний арест по делу «Седьмой студии», сообщили 27 октября в пресс-службе театра.

«На место Софьи Михайловны не будет никакой замены. Мы работаем в прежнем, рабочем режиме», — приводит комментарий РАМТ агентство «Интерфакс».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Басманный суд Москвы избрал для Софьи Апфельбаум меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 26 декабря 2017 года. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, отклонив просьбу защиты об освобождении обвиняемой под залог в 1 млн рублей.

Директор РАМТ стала шестым фигурантом дела «Седьмой студии» о хищении 68 млн рублей бюджетных средств. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как заявил в ходе судебного заседания представитель следствия, на допросе Апфельбаум фактически признала свою вину в халатности. «Она сообщила, что отсутствие надлежащего контроля за расходованием денежных средств компанией «Седьмая студия» являлось результатом ее халатного исполнения своих обязанностей», — приводит слова следователя BFM.ru.

Напомним, в рамках этого же дела в настоящее время под домашним арестом находятся художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Ютин, а также экс-бухгалтер Нина Масляева, признавшая вину. Бывший генеральный продюсер организации Алексей Малобородский заключен под стражу.