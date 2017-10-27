В Москве запустили первый двухэтажный «Аэроэкспресс»

Москва, , 15:42 — REGNUM На Киевском вокзале Москвы состоялось торжественное отправление первого двухэтажного поезда «Аэроэкспресса», который направился в столичный аэропорт «Внуково», сообщают «Вести».

"Сегодня мы присутствуем при знаменательном событии — начале эксплуатации комфортных, современных двухэтажных электропоездов «Аэроэкспресс» на московском железнодорожном и авиационном узле», — сказал Соколов.

По его словам, «Аэроэкспресс» будет эксплуатировать 11 подобных поездов, а их запуск является очередным этапом развития компании в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отмечается, что уникальный поезд изготовлен швейцарской компанией Stalder.

«Это еще один проект, который позволит разгрузить наши автомобильные дороги — вылетные магистрали и станет еще одним украшением городского общественного транспорта», — подчеркнул первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов.

По словам генерального директора аэропорта «Внуково» Василия Александрова, в ближайшие пять лет поезда будут ходить из Москвы в аэропорт каждые 20 минут.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года впервые пройдет в России. Матчи первенства состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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