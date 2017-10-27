Норвегия займется расследованием крушения Ми-8 на Шпицбергене

Москва, , 15:34 — REGNUM Бюро по расследованию происшествий Норвегии будет заниматься расследованием ЧП с российским вертолетом Ми-8 вблизи архипелага Шпицберген. При этом к расследованию также будут привлечены и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщили в пятницу, 27 октября, в пресс-службе МАК.

«В соответствии с положениями приложения 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Конвенции о Международной гражданской авиации расследование проводит Бюро по расследованию происшествий Норвегии, — говорится в сообщении. — МАК сформировал группу специалистов для участия в расследовании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-8, направлявшийся из российского поселка Пирамида в Баренцбург, пропал с радаров 26 октября. Вертолет компании «Конверс Авиа» с пятью членами экипажа и тремя пассажирами упал в море в двух километрах от вертодрома в Баренцбурге.

В настоящее время в данном районе ведутся поисковые работы.

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