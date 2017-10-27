Потому, что белые: в ЮАР фермеров сурово осудили за угрозы чернокожему

Кейптаун, , 15:23 — REGNUM Двое белых фермеров получили в ЮАР уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 14 и 11 лет за то, что заставили мужчину лечь в гроб и в нем угрожали убить его, передает 26 октября издание Sky News со ссылкой на решение местного суда.

Издание сообщает, что Виллем Оошхуизен и Тео Джексон не признали себя виновными даже после того, как в суде была продемонстрирована видеозапись, которую сняли сами подсудимые. Чтобы показать серьезность своих намерений, фермеры угрожали запустить в гроб змею и облить жертву бензином.

В ролике также видно, как чернокожий Виктор Млотшва умоляет не убивать его. Фермеров обвиняли в похищении и угрозе убийством.

Ни с одним из предъявленных обвинений подсудимые не согласились. В ответ они утверждали, что Млотшва пытался украсть кабель с их фермы, угрожал убить их семьи и сжечь сельскохозяйственные культуры. Поэтому фермеры решили наказать его столь суровым образом.

Суд проходил в провинции Мпумаланга на северо-востоке страны. Озвучивая решение, судья сказал, что «поведение обвиняемых противоречит духу конституции» и назначил подсудимым самое строгое наказание. Сообщается также, что своим решением судья вызвал в обществе ЮАР самые крупные дебаты со времен апартеида в Южной Африке в 1994 году.

Ранее в ЮАР прошла демонстрация, в ходе которой жители республики осудили действия обвиняемых в каннибализме. Задержанным предъявили обвинения в убийстве и обладании человеческими останками.

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