Суд отправил Апфельбаум под домашний арест до конца декабря

Москва, , 14:45 — REGNUM Басманный суд Москвы отправил директора РАМТ Софью Апфельбаум под домашний арест, сообщает 27 октября Life Shot.

Напомним, сегодня состоялось судебное заседание по делу Апфельбаум, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Директора РАМТ Софью Апфельбаум отправили под домашний арест до 26 декабря», — говорится в сообщении.

По информации ее адвоката Ирины Повериновой, в отношении Апфельбаум возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Ее подозревают в сговоре с группой Кирилла Серебренникова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие просило Басманный суд Москвы избрать меру пресечения для Апфельбаум в виде домашнего ареста. Как пояснила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, обвиняемая, находясь в сговоре с Серебренниковым, участвовала в хищении из бюджета 68 млн рублей.

По данным следствия, глава «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и руководители основанной им «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств. Из 214 млн рублей, выделенных на театральный проект «Платформа», обвиняемые похитили 68 млн. Проходящая по делу Апфельбаум подписывала госконтракт и документы по нему.

В настоящее время Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Ютин, а также экс-бухгалтер Нина Масляева, признавшая вину, находятся под домашним арестом. Бывший генеральный продюсер организации Алексей Малобородский заключен под стражу.

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