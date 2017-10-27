Коррупционный скандал в Оренбуржье: наказан экс-начальник УЖКХ Орска

Орск, Оренбургская область, , 14:38 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области суд первой инстанции вынес приговор по громкому коррупционному преступлению, в котором фигурирует бывший высокопоставленный местный чиновник. Экс-начальник УЖКХ города, бывший и.о. заместителя градоначальника попался на крупной взятке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки.

Приговором суда бывшему начальнику городского УЖКХ назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф 6 миллионов рублей. Также экс-муниципальный служащий лишён права занимать должности в органах государственной власти на полтора года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года будучи начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города мужчина получил от представителя фирмы-подрядчика, заключившей муниципальный контракт на ремонт дорог, взятку в 200 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предполагало покровительство со стороны высокопоставленного чиновника.

В июле 2017 года экс-чиновник был задержан и заключён под домашний арест. Во время следствия мужчина подал рапорт об отставке с формулировкой «по собственному желанию».

Добавим, по данным правоохранительных органов, в регионе отмечен рост коррупционных преступлений. В первом полугодии 2017 года их число выросло на 30%. Выявлено 268 преступлений коррупционной направленности, тогда как за этот период 2016 года — 205.

По данным региональной прокуратуры, доля зарегистрированных преступлений по фактам взяточничества составила 44,4% (первое полугодие 2016 года — 43,9%). Общий размер полученных взяток составил более 2,3 млн рублей, средняя сумма полученной взятки — 53 тыс. рублей (первое полугодие 2016 года — 62,9 тыс. рублей).

Общая сумма дачи взятки по области составила 3,7 млн рублей, средняя сумма дачи взятки — 185 тыс. рублей (первое полугодие 2016 года — 8,2 тыс. рублей).

Исходя из этих статистических данных, можно сделать вывод, что давать взятки стали больше, а брать их — меньше. Взяткодатели искушают должностных лиц в разных ведомствах, но в ряды взяткополучателей не все готовы встать, поскольку боятся наказания.

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