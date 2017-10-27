На рязанцев наденут транспортные браслеты

Рязань, , 14:38 — REGNUM В Рязани вводятся в обращение транспортные браслеты для электронной оплаты проезда в городских маршрутках и автобусах. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба мэрии, уточнив, что постановление подписал исполняющий обязанности главы городской администрации Сергей Карабасов.

Браслеты смогут купить школьники, студенты и жители города, которые не имеют льгот на оплату проезда. В продажу новшество поступит уже в ноябре 2017 года.

«Транспортные браслеты будут обладать всеми функциями для оплаты проезда в муниципальном и коммерческом транспорте, самостоятельного пополнения транспортного ресурса как на автоматических терминалах, так и в стационарных пунктах их продажи и пополнения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тестировать новый способ оплаты проезда власти Рязани начали в августе 2017 года.

С октября 2016 года жители Рязани могут оплатить проезд с помощью электронной карты. По мнению чиновников, такая система оплаты позволит правильно рассчитать пассажиропоток, чтобы после скорректировать количество автобусов на маршрутах. Всего в городе примерно 1000 маршруток и автобусов. Полностью внедрить систему планируют к концу 2017 года.

Между тем, введение электронной оплаты проезда в городе вызвало недовольство перевозчиков — летом даже была забастовка. После этого прокуратура попыталась через суд отменить требование мэрии устанавливать в маршрутках терминалы для оплаты проезда. Ведомтсво настаивало на том, что мэрия не имеет права вводить безналичную оплату проезда. Также, по мнению прокурора, такой вид оплаты предусматривается и для льготников, что приводит к убыткам перевозчиков. Это противоречит законодательству в силу того, что соцподдержка — обязательство мэрии, а не перевозчиков.

Однако Рязанский областной суд отказал прокуратуре в удовлетворении требований.

Кроме того, летом 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского. Чиновник подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Следствие считает, что чиновник, используя свое служебное положение, не хотел выдавать четырем организациям и трем ИП, которые работали в сфере перевозки пассажиров, карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда.

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