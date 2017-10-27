Самым читающим регионом России признали Чечню

Грозный, , 14:30 — REGNUM Чечня стала лидером среди субъектов России по подписке периодических изданий. В республике на каждую тысячу жителей приходится 354 подписчика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Почты России».

В лидерах рейтинга самых читающих регионов, по данным организации, оказались еще два субъекта Северо Кавказского федерального округа: Северная Осетия, где показатель читаемости на тысячу жителей достиг 247, и Ставропольский край, где он составил 192.

В топ-10 самых читающих субъектов России вошли также Курская область, Татария, Брянская область, Чувашская Республика, Республика Алтай и Амурская область.

Исследование, которое проводили «Почта России» и Ассоциация распространителей печатной продукции, установило, что в целом по России отмечается снижение показателей подписки во втором полугодии 2017 года. При этом одной из причин уменьшения интереса к печатным изданиям называется «мировая тенденция перевода различных услуг в онлайн пространство».

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Стоит отметить, что и в 2016 году Чечня занимала одно из лидирующих позиций по подписке. Регион занял третье место среди субъектов РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров по этому поводу написал на своей странице в Instagram:

«В последнее время стало модным при каждом удобном случае ругать молодое поколение, обвиняя в нежелании читать. Более того, утверждают, что перестали читать и люди старшего поколения. Я в это не совсем верил! И сегодня убедился, что был прав, ставя под сомнение данные выводы. Ассоциация распространителей печатной продукции России подвела итоги подписной кампании и конкурса «Лидер подписки — 2017». По итогам конкурса Чечне присуждено третье место из 85».

Для современных российских печатных СМИ вопрос подписки является одним из наиболее острых и болезненных. Подписка, которая всегда была залогом их развития, стала проблемной в большей степени из-за перевода потока информации в цифровые плоскости. Не снимают ответственности за снижение интереса к себе журналисты также и с «Почты России», являющейся единственным поставщиком периодики населению.

Для решения проблемы доставки прессы 10 лет назад было принято решение о предоставлении государственных дотаций в виде компенсаций «Почте России» на подписку и доставку прессы, что позволило заморозить цены на доставку и спасти часть изданий от закрытия. Тем не менее, из года в год число подписчиков не увеличивается.