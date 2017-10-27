СМИ: Новации в судопроизводстве не идут на пользу подсудимым?

Москва, , 14:29 — REGNUM «Пленум Верховного суда недавно утвердил серьезные изменения процессуального характера сразу в несколько действующих кодексов. По мнению экспертов, в основном эти нововведения облегчают работу судей, а вот возможности и права сторон процесса только ограничивают.

Между тем в судебной практике нередки ситуации, в которых трактовки действующего законодательства конкретными исполнителями сильно отличаются, что дает сторонним наблюдателям основания заподозрить некоторых судей в необъективности, а то и в труднообъяснимой лояльности одной из сторон по делу. Ярким примером может послужить корпоративный спор «Тольяттиазота» и «Уралхима», переросший в громкое уголовное дело, продолжающееся несколько лет, в ходе расследования которого зафиксировано уже несколько подобных недоразумений. Возможно, в ходе дальнейшей реформы судопроизводства законодателям стоило бы учитывать и такие казусы?

По словам юриста московского офиса «Ильяшев и партнеры» Ивана Стасюка, пленум внес изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. «Изменения оказались масштабными, но все они — для судей, — свидетельствует эксперт. — В целом весь законопроект не добавляет возможностей и прав участникам споров или даже ограничивает их».

Однако участники процесса сегодня зависят не только от объективных обстоятельств дел, но и от настроения судей. В результате чего подчас складываются правовые коллизии, разрешать которые приходится в порядке апелляции. Такими примерами изобилует уголовное дело в рамках корпоративного конфликта вокруг химического комбината «Тольяттиазот». Так, на днях стало известно, что один из адвокатов по этому делу неожиданно для себя столкнулся с предложением судьи изучать по несколько тысяч страниц сложнейших материалов в день, дополненных десятью терабайтами информации на электронных носителях и вещественными доказательствами, а вновь назначенного адвоката другого обвиняемого просто не допускают в дело в результате явного противодействия со стороны обвинения.

Как рассказал адвокат одного из обвиняемых по этому процессу Андрей Московский, следственная бригада собирала доказательства на протяжении пяти лет, сформировав более чем 450 томов уголовного дела. За два месяца напряженной работы адвокат успел ознакомиться с 52 из них. Сторона обвинения сочла такую скорость работы защитника умышленным затягиванием процесса и обратилась в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об ограничении срока ознакомления защиты с материалами дела. Судья пошел навстречу представителям «Уралхима», хотя на прямой вопрос Московского, в чем именно затягивание с его стороны выражается, никто ответа так и не дал, в результате чего решение суда оказалось фактически лишено обязательной по закону мотивировочной части.

Отстаивая права своего подзащитного, адвокат был вынужден обжаловать это процессуальное решение в Московском городском суде, который подтвердил его правоту, отменив скандальное ограничение срока ознакомления с материалами дела и установленное судьей Басманного суда решение предоставить 11 рабочих дней на изучение более чем 400 томов. Очевидно, что убедивший судью Басманного суда аргумент первого из потерпевших, что ему хватило одного месяца на ознакомление со всем уголовным делом, а второму и подавно только одного дня, чтобы ознакомиться с полтысячи томов уголовного дела (!), показался абсурдным не только самому адвокату, но и судьям вышестоящей инстанции.

Еще один процессуальный казус этого дела связан с введением нового адвоката другого обвиняемого. Представители Следственного комитета всеми силами препятствуют его подключению к процессу, и Басманный суд им в этом почему-то потворствует. Все необходимые документы с фиксацией доставки для включения нового юриста в команду защиты были представлены в СК еще 9 октября, однако следствие этот факт попросту отрицает. Удивительно, но жалоба, поданная в Басманный суд защитой по этому поводу, тоже оказалась отложенной в долгий ящик. Хотя по закону ее должны рассмотреть в течение пяти дней, то есть не позже 16 октября, рассмотрение судом было назначено аж на 3 ноября.

При всем при этом ходатайства следствия буквально «пролетают» через Басманный суд с неслыханными для российского правосудия скоростями — их рассмотрение занимает, как правило, 2−3 дня, и ни о какой многонедельной волоките речи не идет. Этот юридический диссонанс (ущемление прав стороны защиты по сравнению с правами стороны обвинения) явно не согласуется с требованиями закона, согласно которым все стороны процесса равны.

На эту и подобные ситуации, наверное, стоило бы обратить внимание авторам новых редакций отечественных кодексов. Потому что пока они заботятся главным образом об облегчении труда судей, а не о повышении объективности их работы…».