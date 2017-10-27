В рязанскую больницу поставляли поддельный кислород: возбуждено дело

Рязань, , 14:22 — REGNUM В Рязанской области — очередной скандал, связанный с лекарственным обеспечением больниц. 27 октября пресс-служба регионального СУ СК РФ сообщила, что возбуждено уголовное дело о поставке некачественного жидкого медицинского кислорода в Областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (Сбыт фальсифицированных лекарственных средств в крупном размере).

По данным следствия, в ноябре 2016 года челябинская компания ООО «МагТехГаз» выиграла аукцион на поставку жидкого кислорода. В течение года она должна была поставить в больницу более 24 тонн препарата. До сентября компания привезла кислорода на 615 тысяч рублей. При этом документов на препарат не было.

«Достоверных сведений о производителе, дате и времени производства жидкого кислорода, его соответствии ГОСТ, а также документов, подтверждающих транспортировку поставленного кислорода из г. Магнитогорска Челябинской области в г. Рязань, не представлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года СУ СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями руководством больницы, пациенты которой жаловались на то, что им самим приходится покупать расходные материалы — например, бинты и зеленку.

О проблеме жители рассказали в обращении Владимиру Путину. Позже он передал вопрос губернатору Николаю Любимову.

Несмотря на то, что следователи нашли основания для возбуждения уголовного дела, во время ведомственной проверки нарушений обнаружено не было. Сотрудники минздрава изучили все бухгалтерские и складские документы, а также провели анонимное анкетирование пациентов.

«С их стороны не было никаких замечаний, серьезных жалоб. В частности, по лекарственному обеспечению их вообще не было. Это была непредвзятая проверка, уж поверьте. Было обращение к президенту, президент дал поручение, и нельзя просто отчитаться и кого-то прикрывать. Откровенно говоря, легче было что-то такое найти и кого-нибудь наказать», — сказал губернатор на пресс-конференции в начале октября.

Кроме того, ранее сообщалось, что следователи начали проверять информацию о трех тяжелобольных детях, родители которых получили отказ от регионального министерства здравоохранения в предоставлении жизненно важного лекарства «Сабрил». Родителям пришлось добиваться положенного по закону препарата через суд.

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