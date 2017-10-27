В Волынской области водители автобусов пикетируют здание администрации

Луцк, Украина, 27 октября 2017, 14:23 — REGNUM Забастовка перевозчиков произошла в Луцке против непрозрачного проведения конкурсов по выбору перевозчиков, сообщает 27 октября УНН.
Согласно сообщению, к зданию Волынской областной администрации подъехали около 20 пассажирских автобусов. На них протестующие развесили плакаты с требованием одинаковых правил для всех, кто участвует в конкурсах для перевозчиков. Митингующие также требуют расследовать злоупотребления полномочиями, которые имели место при конкурсах.
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В свою очередь, глава департамента инфраструктуры и туризмы обладминистрации Иван Мирка заявил, что конкурсы проводятся справедливо. Представитель администрации встретился с протестующими и отметил, что с теми, кто не выполняет договора, соглашения были расторгнуты.
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«Пассажиры имеют право на нормальный транспорт, а не ездить, как шпроты. Все остальное лирика», — сказал Мирка.
Напомним, на Украине регулярно происходят протестные акции. Последним крупным митингом, до сих пор не закончившимся, стала протестная акция в Киеве, начатая сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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