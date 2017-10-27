Инвалид из Югры добивается жилья у стен Кремля

Мегион, Югра, , 14:21 — REGNUM Инвалид-колясочник Пётр Павлюк из Югры пытается найти правду в Москве. На этот раз он устроил одиночный пикет возле представительства ХМАО в правительстве России в Москве. Павлюк заявляет, что в Мегионе его лишили единственного жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Чиновники с низкой социальной ответственностью Мегиона ХМАО-Югра лишили социального жилья и постоянной прописки ветерана боевых действий ДРА, инвалида-колясочника. Присвоили звание бомж Мегиона ХМАО-Югра», — с плакатом данного содержания Петр Павлюк появился в Москве 26 октября.

Напомним, Петр Павлюк в феврале 2016 года объявил бессрочную голодовку в знак протеста против происходящего, по его мнению, произвола властей. Как ранее он пояснял ИА REGNUM, в 2011 году он развелся с супругой. По решению суда ему пришлось покинуть квартиру, в которой он был прописан по договору социального найма. Так он остался без регистрации по месту жительства. Кроме того, у него образовалась солидная задолженность по налогам: Павлюк пытался стать предпринимателем, но не получилось. С просьбой о предоставлении жилья социального найма он обратился в мэрию Мегиона. Но ему там было отказано: для получения жилья социального найма надо быть очередником, а чтобы добиться этого — нужно иметь регистрацию.

По его словам, ещё в сентябре 2015 года чиновники из администрации Мегиона убедили его подписать согласие на получение жилья по договору коммерческого найма. Гражданин полагал. что раз будет жильё, то появится и регистрация. Но затем выяснилось. что рассчитывать он может лишь на временную регистрацию, сроком на год. Кроме того, при коммерческом жилье субсидии на коммунальные услуги не положены.

«А я на это надеялся. Ведь оплата получается 2841 сам найм плюс коммуналка, итого более 6 тысяч рублей в месяц. У меня же доход — лишь пенсия. После оплаты алиментов и долгов, остается половина — 6 642 рубля. То есть ровно столько, чтобы заплатить за квартиру», — пояснял ранее Петр Павлюк свои проблемы корреспонденту ИА REGNUM .

Ветерана Афганистана поддерживают боевые товарищи, но на работу ему не устроиться без прописки. В Москве с Петром Павлюком встретились глава города Мегион Олег Дейнека, который по такому чрезвычайному случаю вылетел в столицу, и даже губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая оказалась там проездом из Кореи. Выяснилось, что работу протестующий получил еще в сентябре 2017 года и трудоустроен в «Горэлектросетях». У Павлюка есть зарплата и пенсия, значит, по мнению главы Мегиона, имеется возможность снимать квартиру. Инвалид же требует жилье социального найма и постоянную прописку. На данный момент решительных заявлений от властей ХМАО, кроме как обещания разобраться с проблемой, не прозвучало.

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