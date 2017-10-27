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В Британии телеведущую высмеяли за вопрос космонавту о «кусочке Луны»

Общество

«Есть глупые люди, есть очень глупые люди, есть невероятно глупые люди, а затем идет Аманда Холден»

Лондон, 27 октября 2017, 14:01 — REGNUM  Ведущая британского телеканала ITV Аманда Холден в эфире шоу This Morning задала вопрос космонавту Тиму Пику, побывавшему на международной космической станции (МКС), взял ли он с собой кусочек Луны. Видео с вопросом телеведущей размещен 26 октября в Twitter.

Космонавт с невозмутимым видом ответил, что был на МКС, а не на Луне.

Телеведущая была не удовлетворена ответом и задала уточняющий вопрос:

«То есть вы ни разу не сошли с нее? Там ничего такого не плавало, что вы могли бы стащить?»

Пик терпеливо ответил, что на МКС ведется жесткая система учета, и стащить что-нибудь с собой не было бы хорошей идеей.

Пользователи социальных сетей высмеяли глупые вопросы телеведущей:

«Вопрос Аманды Холден Тиму Пику о «камне Луны», является причиной того, что я не смотрю 99% каналов на британском телевидение».

«Есть глупые люди, есть очень глупые люди, есть невероятно глупые люди, а затем идет Аманда Холден».

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