В одном из домов престарелых США нашлась женщина, пропавшая 42 года назад

Нью-Йорк, США, , 13:39 — REGNUM

Дело о пропавшей 42 года назад женщине получило неожиданную счастливую развязку, когда исчезнувшая много лет назад Флора Стивенс была обнаружена американским следователям в одном из домов для престарелых в штате Массачусетс под именем Флоры Харрис, сообщает Fox News.

«Не так уж часто получается раскрыть 42-летнее дело о пропаже человек», — отметил шериф округа Салливан МайклШифф.

«Главное в том, что мы знаем, что Флора в безопасности», — добавил он.

По данным полиции, перед исчезновением Флора Стивенс работала в одной из баз отдыха в Катскилл. В августе 1975 года ее муж отвезее на прием к врачу в больнице Монтичелло, в 120 км от Нью-Йорка. Вернувшись затем, чтобы забрать, ее муж Стивенс так и не смог ее найти.

Полиция неоднократно возвращалась к делу Стивенс, каждый раз заходя в тупик. Прорыва удалось добиться в сентябре благодаря запросу следователя полиции Нью-Йорка по другому делу: в соседнем округе Оранж было обнаружено тело женщины, в целом соответствующее характеристикам Стивенс.

Следователи обратились к коллегам в округСалливан с тем, чтобы найти любых родственников, которые могли бы дать образец ДНК. Во время поисков детектив Рич Морган обнаружил, что кто-то использует номер социальной защиты Стивенс в штате Массачусетс. Этот номер и привел следователя в дом престарелых «Лоувелл», в котором с 2001 года и жила Стивенс.

Муж Стивенс скончался в 1985 году.