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Уволен ректор Московского политехнического университета

Общество

Проректор по управлению делами и контролю университета Иван Гарбузюк назначен исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета

Москва, 27 октября 2017, 13:03 — REGNUM  Министр образования и науки России Ольга Васильева приняла отставку ректора Московского политехнического университета Андрея Николаенко, который ранее сам написал заявление об увольнении. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе министерства.

«25 октября 2017 г. глава Минобрнауки подписала приказ о девятидневном отпуске с последующим увольнением ректора Московского политехнического университета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобрнауки добавили, что проректор по управлению делами и контролю университета Иван Гарбузюк назначен исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета.

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