Новый состав общественной палаты Алтая избрал председателя

Горно-Алтайск, , 13:04 — REGNUM Общественная палата Алтая провела первое собрание, на котором избрала руководящие органы: председателя, его заместителя, а также сформировала пять комиссий и назначила их председателей, сообщает 27 октября официальный портал республики.

С приветственным словом к собравшимся обратилась исполняющая обязанности Главы Республики Алтай Наталья Екеева. В своем выступлении она сообщила, что 2017 год является особенным в связи с 10-летием избрания первого состава региональной Общественной палаты.

«Стоящие перед ними цели и задачи оставались прежними — это выстраивание конструктивного диалога власти и общества. Общественная палата Республики Алтай — это основная общественная площадка, на которой происходит взаимодействие и обсуждение тех проблемных вопросов, которые волнуют всех и которые стоят на повестке дня», — сказала Екеева.

Председателем нового состава палаты стала директор ГТРК «Горный Алтай», Татьяна Кончева, которая также представляет филиал Всероссийского хорового общества Республики. Заместителем председателя назначен представитель Федерации независимых профсоюзов России в Республике Алтай Андрей Ищенко.

На должность председателей комиссий назначены:

Руководитель Ассоциации юристов Республики Алтай Ольга Новикова возглавила Комиссию по организации общественного контроля и правовой политике.

возглавила Комиссию по организации общественного контроля и правовой политике. Председатель объединения организаций профсоюзов Республики Алтай Андрей Ищенко — Комиссию по социальной политике, здравоохранению и качеству жизни.

— Комиссию по социальной политике, здравоохранению и качеству жизни. Представитель культурно-спортивной общественной организации «Военно-патриотический поисковый клуб «Разведчик специального назначения» Сергей Полюдов — Комиссию по образованию, спорту, молодежной политике и патриотическому воспитанию.

— Комиссию по образованию, спорту, молодежной политике и патриотическому воспитанию. Представитель Олимпийского совета Республики Алтай Артур Сабин — Комиссию по культуре, экологии и СМИ.

— Комиссию по культуре, экологии и СМИ. Представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай» Денис Власенко — Комиссию по экономическим вопросам, развитию предпринимательства и местному самоуправлению.

Отмечается, что составы Комиссий будут в ходе следующих заседаний, во время которых также будет план деятельности палалы на ближайший месяц и первые полгода.

Ранее представитель Общественной палаты Москвы сообщил, что поддерживает инициативу Общественной палаты Российской Федерации о проведении 4 ноября 2017 года в День народного единства масштабного общегородского митинга-концерта «Россия объединяет!».

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