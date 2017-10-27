Китайский плавучий госпиталь ВМС НОАК отправился к берегам Мозамбика

Луанда, , 12:30 — REGNUM Плавучий госпиталь ВМС НОАК «Ковчег мира» покинул порт Луанды и направился к побережью Мозамбика, где китайским врачам предстоит оказать бесплатную медицинскую помощь местным жителям.

Во время визита в Анголу китайские медики оказали помощь более 6 тыс. местных жителей. Кроме того, были проведены 14 сложнейших операций, в том числе на открытом сердце, пишет «Наньцзао жибао».

До прибытия в Анголу военные врачи из КНР оказали помощь жителям Республики Конго, Джибути, Габона и Сьерра-Леоне. В настоящее время судно покинуло порт Анголы и направилось в Мозамбик, после чего медики прибудут в Танзанию.

Peace Ark был спущен на воду в 2008 году. Менее чем за 10 лет плавучий госпиталь вошел в порты 34 государств, где команда корабля оказала медицинскую помощь всем нуждающимся. По данным китайской стороны, за это время помощь была оказана 120 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, длина Peace Ark составляет 178 метров, общая площадь всех помещений превышает 4 тыс. кв. метров. На корабле оборудованы восемь современных операционных, семь отделений, корабль способен разместить до 300 тяжело больных на борту.

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