150 тыс рублей? — В Якутии спорят о зарплате главы исполкома ОНФ

Якутск, , 12:09 — REGNUM В Якутии яблоком раздора стала тема зарплаты главы исполнительного комитета республиканского отделения ОНФ Валерия Лютого. Член общественной палаты Якутска Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту — прим. ИА REGNUM ) утверждает, что со всеми надбавками ежемесячный доход Валерия Лютого в пропрезидентской общественной организации достигает 150 тыс. рублей, и считает такую зарплату возмутительной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Косвенным доказательством своей точки зрения Александр Захаров-ЯКНК назвал отказ Валерия Лютого показать справку по форме 2-НДФЛ.

«Мы коснулись вопроса, сколько получают борцы с коррупцией, за счёт чего живут. Такой же вопрос был адресован Валерию Лютому, и мы выяснили, что у него зарплата получается в районе 150 тыс. рублей. Ставка в районе 70 тыс. рублей, а в целом выходит 150 тыс. Я обратился к одному из бывших руководителей общественной палаты республики, и она подтвердила, что он получает столько».

По словам Александра ЯКНК, 150 тыс. — это очень большие деньги для Якутии: «Выступают против коррупции, а сами сидят на хорошем подсосе у бюджета, и отказываются показывать свои доходы. Пора вводить в обиход уже такое понятие как общественная коррупция».

Сам глава ОНФ Якутии Валерий Лютый информацию о своей якобы большой зарплате в беседе с корреспондентом ИА REGNUM опроверг, заверив, что она не превышает 67 тыс. рублей, если не считать компенсацию на бензин, а у остальных троих сотрудников республиканского отделения и того меньше. Он удивлён нападками на него общественников, и не видит им другого объяснения, кроме агрессивного настроя по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

«Они меня в свою группу включили и провоцируют, — рассказал главный фронтовик республик. — Я уже объясняю, что зарплата 67 тыс. рублей, а они всё равно пишут — 150 тыс., а народ у нас такой — всему, что нарисовано на заборе, верит. По московским меркам может и есть такая зарплата, но не в региональном отделении. Я бы и рад получать такие деньги, но не получаю. Идёт какая-то целенаправленная атака именно на меня почему-то. Я понимаю, что они там против Путина, но порядочность-то надо иметь. Только одно могу сказать — что это не правда, не соответствует действительности. Я ещё и расходы свои несу, из этих денег ещё трачусь на свои акции, покупаем плакаты, баннеры за свой счёт, индивидуальным предпринимателем я в 3 раза больше зарабатывал. Но мне тут работа нравится, у нас есть рычаги, с помощью которых можно заставить чиновника исполнять свою работу, и прокуратура со следственным комитетом с нами сотрудничают».

«Мы поручения президента выполняем, экономим на всём, — также заверил Валерий Лютый. — Все понимаем, что если будем получать большую зарплату или шиковать, то как можем потом с других требовать? Но у них (оппозиции Путина — прим. ИА REGNUM ) тактика такая — бросить в массы, народ заглотнул, и потом хоть сто раз пиши, что это неправда, всё равно не поверят».

Член общественной палаты гордумы Якутска Александр Захаров-ЯКНК всё равно настаивает на проверке деятельности республиканского отделения ОНФ и зарплат его сотрудников. Общественники намерены даже обратиться в правоохранительные органы.

«Я не считаю правильным, когда активист, общественник работает за такую зарплату, пламенные речи говорит, Путина поддерживает, а оказывается вот где собака зарыта», — отметил также Александр Захаров-ЯКНК.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата в Якутии по последним данным Сахастата (январь-июнь 2017 года) составляет 54,5 тыс. рублей. Глава Якутии Егор Борисов, если исходить из суммы его годового дохода в 7,9 млн рублей, зарабатывает порядка 658 тыс. рублей в месяц.