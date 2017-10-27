В Екатеринбурге отсудили деньги у фирмы, «торгующей» военными билетами

Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM В Екатеринбурге женщина отсудила более 77 тыс. рублей у юридической компании, которая не помогла ее сыну получить военный билет, сообщает 27 октября пресс-служба Свердловского областного суда.

В январе 2017 года женщина посетила сайт с информацией о получении военных билетов и, заинтересовавшись предложением, воспользовалась опцией «обратный звонок». Позже ей перезвонили и предложили подойти в офис для бесплатной юридической консультации.

Придя в компанию, жительница объяснила, что ей необходимо получить военный билет без участия сына-призывника. Юристы пообещали, что документ будет готов в течение недели, за услуги она заплатила 51 тыс. рублей.

Не дождавшись звонка в обещанный срок, женщина вновь пришла в офис, где ей сказали, что для получения документа необходимо присутствие сына. Узнав об этом, клиентка потребовала вернуть деньги, однако в компании ей заявили, что вернуть могут сумму за вычетом фактически понесенных расходов.

Женщина обратилась в суд с иском о защите прав потребителей.

«В суде ответчик пояснил, что удержание суммы связано с понесенными при исполнении договора расходами на подбор нормативно-правовых актов и составление правового анализа», — говорится в сообщении.

В итоге суд признал, что правовой анализ не является оказанными услугами и взыскал с компании 77 526 рублей, в том числе 51 тыс. рублей — сумма по договору, 25,5 тыс. рублей — штраф и 1 026 рублей госпошлины.