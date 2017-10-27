Мосийчук заявил об улучшении состояния после взрыва

Киев, , 11:58 — REGNUM В теле депутата Верховной рады Игоря Мосийчука еще остаются осколочные элементы. Об этом депутат написал 27 октября на своей странице в соцсети Facebook.

Мосийчук отметил, что его состояние после покушения улучшается. Он также добавил, что 27 октября проходят похороны охранника Руслана, который заградил депутата собственным телом от взрыва.

«Мои помощники там и всем возможным помогают семье погибшего», — сказал депутат.

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Напомним, Игорь Мосийчук получил тяжелые ранения в результате взрыва, который произошел вечером 25 октября в Киеве у здания телеканала «Эспрессо». От взрыва погибли два человека, еще четверо, помимо депутата, получили повреждения.

Самодельная взрывчатка была заложена в мопед. Мосийчука прооперировали врачи, его состояние оценивается как тяжелое.

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По данным следствия, рассматриваются несколько версий произошедшего. Первая — покушение на жизнь депутата «российскими спецслужбами». Вторая — покушение из-за общественной деятельности Мосийчука.

Третья — попытка свести с депутатом личные счеты. Однако, помимо перечисленных версий, у следствия есть еще очень много вариантов причины взрыва: покушения на журналистов канала «Эспрессо», попытка устранить политолога Виталия Бала и другие.

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