Следствие просит для Апфельбаум домашний арест

Москва, , 11:55 — REGNUM Следствие намерено просить суд избрать в качестве меры пресечения для директора РАМТ Софьи Апфельбаум домашний арест, соответствующее ходатайство уже поступило в Басманный суд Москвы из следственных органов, сообщила 27 октября журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Судебное заседание по делу Апфельбаум, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, начнется 27 октября после явки всех участников процесса. Соответствующее обвинение директору московского театра было предъявлено накануне.

По информации ее адвоката Ирины Повериновой, правоохранительные органы возбудили дело по части 4 статьи 159 УК России, то есть ее подозревают в сговоре с группой Серебренникова.

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Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко пояснила, что Апфельбаум состояла в сговоре с Серебренниковым и участвовала в хищении из бюджета не менее 68 млн рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года следствие установило факты хищения бюджетных средств организованной преступной группой, которую возглавлял художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Он вместе с руководителям созданной «Седьмой студии» были обвинены в хищении средств на сумму 68 млн рублей, которые были выделены студии на культурный проект «Платформа».

По данным следствия, обвиняемые использовали деньги на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». В то же время защита указывает, что спектакль был поставлен пять лет назад. Серебренников был отправлен под домашний арест.

Гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин также был отправлен под домашний арест. Бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева была помещена под стражу и дала признательные показания. Остальные фигуранты свою вину отрицают.

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