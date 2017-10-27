В Москве хотят ввести льготу на оплату транспортного налога для многодетных

Москва, , 12:09 — REGNUM Московские депутаты выступили с инициативой о дифференцированном подходе к льготе по транспортному налогу для многодетных семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента 27 октября. В частности, льгота по оплате транспортного налога должна быть пропорциональна количеству детей, воспитываемых в многодетной семье, считает представитель регионального отделения политической партии «Демократическая правовая Россия» в городе Москве Людмила Айвар.

Она отметила, что на сегодняшний день налогоплательщик, который является родителем или усыновителем в многодетной семье, может подать заявление в налоговый орган по месту жительства и воспользоваться льготой в виде освобождения от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство. При этом другой родитель не вправе рассчитывать на аналогичное финансовое послабление.

«В данном подходе кроется социальная несправедливость не столько по отношению к родителям, сколько по отношению к детям, поскольку для перевозки троих детей достаточно одного транспортного средства, а для перевозки четверых и более детей необходимы две и более автомашины», — отметила Людмила Айвар.

При этом многодетные семьи отмечают, что покупка большой машины порождает ряд проблем: она дороже при приобретении и в эксплуатации, сложно найти место хранения и парковку в городе, нужно менять категорию прав.

«В этой связи предлагаем внести в Закон города Москвы от 9 июля 2008 года №33 «О транспортном налоге» следующие изменения. Освободить от уплаты транспортного налога родителей (усыновителей) за одно транспортное средство, если в семье воспитываются три ребенка. При наличии шестерых детей освободить от налога за два транспортных средства, при наличии девяти детей — за три транспортных средства. Далее дифференцированно: на каждых троих детей дополнительно освобождать от транспортного налога одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий», — пояснила Людмила Айвар.

Отметим, по данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, число многодетных семей в Москве за год увеличилось почти на 7,9%. Сегодня в столице проживают 120 483 многодетных семьи, которые воспитывают почти 302 тыс. детей. При этом 99 935 семей — с тремя детьми, 14 664 — с четырьмя, 4000 воспитывают пятерых детей, 1 147 — шестерых, 427 — семерых, 150 — восьмерых и 71 семья имеет девятерых детей.

Представитель московского городского отделения КПРФ Любовь Никитина, в свою очередь, отметила, что данное предложение можно назвать дельным, но экономически не просчитанным.

«В казне Москвы деньги на поддержку многодетных семей находятся и ещё найдутся, но увлекаться не стоит. Нужно все просчитать, технически и юридически грамотно оформить документ», — подчеркнула она.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года вступают в силу поправки в столичное налоговое законодательство, согласно которым отменяется налоговая льгота на федеральные бюджетные учреждения. По мнению авторов нововведения, оно будет способствовать усилению контроля за целевым использованием имущества и оптимизации расходов бюджета города Москвы и бюджетов внутригородских муниципальных образований.

Изменения также коснутся международного медицинского кластера, создаваемого на базе «Сколково», где от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет освобождаются организации, которые расположены на территории кластера. Данная поправка вносится в целях развития инновационной медицинской деятельности по оказанию медпомощи, содействия в разработке лекарственных препаратов, медицинских технологий и медицинских изделий, развития образовательной деятельности и проведения научных исследований.

Кроме того, изменения вносятся в закон города «О транспортном налоге», в соответствии с которым от уплаты транспортного налога также на 10 лет освобождаются управляющие компании международного медицинского кластера и участники проекта.

Изменения коснутся и закона «О торговом сборе», который призван устранить возможность двойного налогообложения владельцев нежилых помещений, используемых организациями и индивидуальными предпринимателями для торговой деятельности в домах, попадающих в программу реновации. Они освобождаются от уплаты сбора в отношении торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети за квартал, в котором они были изъяты или в котором было прекращено право аренды. Освобождение будет предоставляться при условии, что в указанный период организации и индивидуальные предприниматели начали использовать другой объект, ранее ими не использовавшийся. Эта мера исключит возможность двойного налогообложения предпринимателей.

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