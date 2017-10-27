ВЦИОМ выяснил процент обладателей спиннеров в России

Москва, , 11:32 — REGNUM Почти 50% граждан России признались, что у них или у их знакомых есть спиннеры. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Каждый второй опрошенный (48%) сообщил, что спиннер есть у него или его близких знакомых, — говорится в сообщении. — Еще 8% сказали, что владели им ранее».

Согласно данным опроса, положительно оценили данную игрушку лишь 16% респондентов. 45% граждан РФ отозвались о спиннере негативно, признавшись, что новинка им не понравилась.

Кроме того, 26% опрошенных считают, что спиннеры могут быть опасными для здоровья, при этом 51% считают игрушку совершенно безвредной.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре по итогам экспертизы игрушки сообщили, что спиннеры, не оказывающие отрицательного влияния на психику детей, могут быть опасны из-за мелких деталей.

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