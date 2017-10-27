Демарши на башенных кранах в Новосибирске дали результат

Новосибирск, , 12:29 — REGNUM Устранить в срочном порядке задолженность по заработной плате сотрудникам группы компаний «ПТК-30» потребовали члены комиссия при правительстве Новосибирской области по вопросам оплаты труда и повышения жизни работников от руководства организации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это та самая компания, чьи сотрудники уже неоднократно требовали свои зарплаты со стрелы башенного крана.

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«В действиях руководства усматриваются признаки намеренности невыплаты заработной платы, уклонения от предоставлений сведений для мониторинга по задолженности на организациях ПТК-30», — прокомментировал ситуацию министр туда, занятости и трудовых ресурсов региона Игорь Шмидт.

Как выяснилось, на предприятии нет коллективного договора и представительного органа работников.

А вот генеральный директор «ПТК-30» Владимир Коновалов заявляет, что причиной протестных акций сотрудников строительных организаций, входящих в группу компаний, стало их несогласие со снижением уровня зарплаты за счёт снижения премиального фонда организации.

Он подчеркнул, что доходы компании сократились в пять-шесть раз. И если ещё в 2014—2015 году доход составлял от 120 до 150 млн рублей, то уже в 2017 году — от 20 до 45 млн рублей. Но пообещал, что до 1 ноября долги по зарплате за сентябрь будут ликвидированы.

Отметим, что в отношении руководителя организации уже вынесены предписания, возбуждены дела об административных правонарушениях, а отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено несколько уголовных дел. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее, 24 октября, в ходе пресс-конференции врио губернатора Андрей Травников также обратил внимание на важность решения данной проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Новосибирске десять работников строительной компании «ПТК-30» забрались на строительный кран, требуя выплаты заработной платы. К таким методом «убеждения» работодателя сотрудники строительных фирм города прибегали и раньше: 13 октября на башенный кран забирались шесть человек; в мае — крановщик компании «Стройсервисмеханизация» даже грозился прыгнуть со стрелы по той же причине. И как выяснилось, большинство демаршей происходили на строительных площадках застройщика ГК «ПТК-30».

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