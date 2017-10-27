Самаре вернут памятник самолету-штурмовику «Ил-2»

Самара, , 11:32 — REGNUM В Самаре приступили к сборке самолета-штурмовика «Ил-2» времен Великой Отечественной войны, построенном на авиационном заводе №18. Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, на площадку внутри кольца на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе 27 октября доставлены два крыла боевой машины.

«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка, — пояснили в облправительстве. — После сборки самолет будет установлен на постамент. Работы проводит подрядная организация, которая занималась реконструкцией Московского шоссе».

Отметим, памятник штурмовику «Ил-2» — это один из символов Самары и популярное место остановки свадебных кортежей. В 1970-х годах ветераны авиазавода решили создать памятник в виде боевого самолёта «Ил-2». Но, как говорят, историки, оказалось, что на предприятии, поставившем в годы Великой Отечественной войны на фронт более 15 тыс. штурмовиков, не осталось ни одной машины. Осенью 1970 года в Мурманской области в болотистой местности возле станции Алакуртти нашли «Ил-2» с заводским номером 1 872 932. Было установлено, что самолет был сбит в марте 1943 года. Машину привезли в Куйбышев (город переименован в Самару) на родной авиазавод, где рабочие по памяти восстановили боевой самолет. К 9 мая 1975 года его установили на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. К 65-летию Победы самолет демонтировали, отреставрировали и вернули на постамент.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года памятник «Ил-2» в очередной раз демонтировали из-за реконструкции Московского шоссе. Тогда власти пообещали, что вернут его на место к концу 2017 года.

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