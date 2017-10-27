«Оранжевый» уровень опасности: сильнейший смог накрыл столицу КНР

Пекин, , 11:15 — REGNUM Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении предпоследнего «оранжевого» уровня общественной опасности в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй в связи с сильнейшим смогом, накрывшим столичный регион КНР.

Как отмечается в заявлении метеорологов, видимость в ряде районов Пекина сократилась до 50 метров, в связи с чем власти города призывают жителей столицы и гостей города быть внимательными во время движения по дорогам, пишет «Бэйцзин жибао».

По состоянию на 11:00 по местному времени плотность вредных частиц РМ2,5 в воздухе столицы КНР составила 177 мгр/м3 при допустимой норме Всемирной организации здравоохранения 25 мгр/м3.

Как отмечают метеорологи, в случае, если экологическая ситуация в столичном регионе не улучшится, к вечеру 29 ноября в Пекине, Тяньцзине и ряде городов провинции Хэбэй будет введен наивысший «красный» уровень опасности. По прогнозам синоптиков, частичное улучшение обстановки следует ожидать уже 28 октября, когда смог будет рассеян ветрами, приближающимися к Пекину с севера.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе пресс-конференции в Пекине министр охраны окружающей среды КНР Ли Ганьцзе сообщил журналистам о намерениях властей страны развернуть широкомасштабную кампанию по улучшению экологической обстановки в крупных городах страны.

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