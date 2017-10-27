Публичные слушания по Генплану Ярославля: выигран бой, но не война

Ярославль, , 11:08 — REGNUM 26 октября в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» прошли общегородские публичные слушания по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О внесении изменений в Генеральный план города Ярославля». Участие в слушаниях приняло 320 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Генеральный план города Ярославля был разработан в 2006 году и действует он до 2020 года. Однако жизнь не стоит на месте и в него вносятся изменения. Это происходит примерно раз в два года» — рассказал директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля Александр Скворцов.

В этот раз основные изменения связаны с появлением новых функциональных зон постоянного хранения автотранспорта. Кроме того, вносятся изменения по корректировке функциональных зон для размещения объектов местного значения, таких как детские сады, школы, медицинские центры. Одним из самых ярких изменений в генеральном плане города является изменение функциональной зоны, в которой находится бывший гостиничный комплекс «Чайка». Из зоны инженерно-транспортной инфраструктуры она перейдет в общественно-деловую зону с целью строительства офисного центра в рамках инвестиционного проекта.

Впрочем, как раз против такого глобального изменения большая часть жителей не возражала. Все готовились к главному бою — голосованию по запланированному переводу рекреационной зоны за дворцом культуры «Нефтяник» в зону застройки. Там, согласно изменениям в Генплан, предполагается строительство спортивного комплекса, однако сами жители считают, что за ДК появится жилой дом, и даже называют в качестве застройщика фамилию одного из депутатов муниципалитета.

Поэтому в социальных сетях появились призывы — прийти и проголосовать против перевода земельного участка. Жители готовились к тому, что предполагаемый застройщик привезет на слушания «группу поддержки», однако, судя по итогам голосования, этого не произошло.

Вопрос по рекреационной зоне за ДК «Нефтяник» был вынесен в отдельное голосование. Его итоги были более, чем убедительными: за перевод проголосовало всего три человека.

Кроме того, отдельного участники публичных слушаний приняли решение не менять назначение функциональной зоны, где располагаются бывший медицинский центр в поселке Норское, и оставить ее в соответствии с действующим генеральным планом.

Что же касается общих изменений в Генплан, которые были предложены на обсуждение горожан, практически все выступавшие отметили, что город испытывает острую нехватку зеленых зон, и ситуация только усугубляется.

«По поводу зеленых насаждений. Сегодня 33 раза говорилось, что в Генплане меняются рекреационные зоны. В 6 случаях речь идет об их увеличении, и 23 раза мы услышали об уменьшении. А о площади этого уменьшения нам не говорят. Насколько увеличилась площадь зеленых зон и насколько она уменьшилась? Если таких расчетов нет, то нас просто вводят в заблуждение, говоря о том, что в Ярославле растет площадь зеленых зон» — отметил бывший главный архитектор города Аркадий Бобович.

Он привел в пример Шевелюху, где планируется строительство нового жилого района:

«60 га зеленых насаждений предлагается вырубить. Это что, забота о благоприятных условиях жизни ярославцев? Разместить здесь жилой район, увеличить нагрузку на Октябрьский мост через Волгу, где и так сплошные пробки — это что, забота о жителях? Почему не сделать эту зону рекреационной? В Генплане 2006 года в схеме устройства и озеленения территории сказано, что эти сосняки высокой рекреационной ценности. Нет, надо застраивать ее. Потому что очень хочется заработать застройщику. Это не для людей, это для денег» — сказал Аркадий Бобович.

Вызвал недоумение у него и план по размещению у Юбилейного моста вертолетного многофункционального центра.

«Какая санитарно-защитная зона у этого объекта? Это же шум. По шуму здесь должны быть сделаны расчеты. Если они сделаны и позволяют строить центр — тогда размещайте, но если их нет — я думаю, что животные в зоопарке от такого соседства пострадают. Не говоря уже о жителях Кусенок, которые будут жить фактически на аэродроме» — отметил бывший главный архитектор.

Представитель общественности Дзержинского района Елена Богданова выступила против тихого наступления застройщика на Павловскую рощу и отметила, что жителям самого большого района по существующим нормативам требуется парк площадью в 100 га.

«В нашем район должен быть парк в 100 га, чтобы все жители могли им пользоваться, куда пожилые люди и мамы с детьми могли бы прийти отдохнуть. А на самом деле Скобыкино выводится из зоны рекреации в зону СНТ по существующему землепользованию. Это разновидность жилой зоны. Там будут регистрироваться жилые дома, мы против. В нашем районе зона рекреации не увеличивается» — сказала Елена Богданова.

Исходя из этих и других замечаний наиболее активные участники слушаний, в числе которых был лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев, едва не сорвали голосование за Генплан в целом. Однако находившиеся в президиуме председатель муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов и заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов «бунт» подавили.

В целом с двумя изменениями новый генеральный план города Ярославцы поддержали. За внесение изменений проголосовало 152 человека, 62 против, и 33 человека воздержались. Теперь Генплан должны утвердить депутаты муниципалитета Ярославля.