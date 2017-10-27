В США заговорили нехватке в России кадров из «креативного класса»

Бостон, США, , 11:18 — REGNUM Через семь лет в России наметится дефицит работников так называемого креативного класса — творческих людей, которые могут самостоятельно принимать решения, говорится в американском исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам», подготовленном совместно тремя агентствами: The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures.

Причиной бедственного положения, из-за которого российское общество не досчитается около 10 млн творцов и аналитиков, является неправильная система образования. По мнению исследователей США, в России готовят работников для выполнения типовых задач, которые в дальнейшем не смогут творчески подходить к работе и принимать решения.

«Существенная доля занятых из-за низких зарплат работает в условиях «трудовой бедности», почти 6,5 процента трудоспособного населения России (4,9 млн человек) получают зарплату на уровне МРОТ. Культурные особенности населения таковы, что 98 процента отдают предпочтение стабильности, а не возможностям роста», — отмечается в докладе.

Для преодоления кризиса, по мнению исследователей, нужна опережающая модернизация в сфере труда, создание новых рабочих мест за счет государственных и частных компаний и повышение квалификации у более чем 10 млн человек. Кроме того, в России необходимо вернуть престиж профессиям, в которых требуется высокая квалификация: врачам, педагогам и научным работникам.

Для этого в стране требуется кардинальным образом пересмотреть систему оплаты труда и уйти от схем, по которым почти любая работа оплачивается примерно одинаково.

«России необходимо решить фундаментальную задачу по качественному изменению рынка труда и увеличению доли высококвалифицированных профессионалов. Следует в масштабе страны научиться конвертировать знания в добавленную стоимость и осуществить переход от искусственного баланса занятости, существующего сегодня, к балансу компетенций», — говорится в исследовании.

Прогноз экспертов неутешительный: через 7−10 лет без перечисленных изменений Россия навсегда отстанет от лидеров мировой экономики. Чтобы не допустить негативного сценария, в стране необходимо пересмотреть подходы к развитию человеческого капитала, системы образования и переобучения кадров.

Отметим, внедрение в России западных стандартов в системе образования и подготовки специалистов — уже не новое явление. Сегодня в международные мероприятия, созданные по программам США и ЕС вовлечены не только школьники, педагоги и эксперты, формулирующие повестку развития государства, но и первые лица государства.

24 октября президент России Владимир Путин встретился с участниками национальной сборной WorldSkills и сообщил, что Россия продолжит «выстраивать дальнейшие программы по подготовке кадров, и это одно из важнейших направлений» работы Правительства.

Кроме того, применение западных наработок в жизненно-важных системах государства сочетается с коммерциализацией образования медицины и науки, что окончательно уводит будущих специалистов от понимания значимости их дела в развитии страны.

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