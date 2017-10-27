Повышать алименты станет возможно по обращению приставов

Москва, , 10:36 — REGNUM Закон об особенностях взыскания алиментов Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября. Закон направлен на повышение ответственности родителей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обязанность по индексации алиментов возлагаются на организации, в которых работают должники, в том числе и в случае получения исполнительного документа о взыскании выплат от судебных приставов.

Кроме того, основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам.

Закрепляются случаи прекращения выплаты алиментов: в частности, разрешается судебным приставам прекращать взыскание алиментов по достижении ребенком 18 лет или в случае приобретения детьми полной дееспособности (вступление в брак или эмансипация).

При этом предусматривается, что одновременно с вынесением постановления о прекращении основного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании постановления о расчете и взыскании задолженности по алиментам.

Сегодня в РФ средний официальный размер алиментов составляет 1600 рублей, отметил в ходе дискуссии депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»). Он поддержал предложение, в соответствии с которым, если в течение года приставы не могут найти одного родителя, то он объявляется в розыск, семья получает пенсию по потере кормильца в 5 тыс. рублей ежемесячно, а еще через четыре года имущество описывается в интересах наследников.