Три женщины обвиняют Буша-старшего в домогательствах

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего обвиняют в домогательствах уже три женщины, передает The Hill.

Актрисы Хезер Линд и Джордана Грольник, а также писательница Кристина Бейкер Кляйн обвинили Буша в некорректном поведении. По их словам, он позволял себя прикосновения и грубые шутки во время различных мероприятий, которые проходили в период с 2013 по 2016 год.

Напомним, первой призналась Хезер Линд. В своем Instagram она написала, что это произошло четыре года назад во время фотосессии на мероприятии, посвященном сериалу «Поворот: Шпионы Вашингтона». Буш-старший потрогал актрису сзади и грубо пошутил.

После этого заявления экс-президент извинился перед женщиной и сказал, что не хотел её обидеть.

Затем Джордана Грольник рассказала, что в августе 2016 года в театре штата Мэн также во время фотосессии Буш-страший пощупал её и отпустил неприличную шутку.

Пресс-секретарь Джорджа Буша-старшего Джим Макграт объяснил такое поведение экс-президента тем, что он обычно рассказывает одну и ту же шутку, чтобы люди чувствовали себя непринужденно. При случае он может похлопать по женским ягодицам, не имея злого умысла.

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